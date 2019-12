Televize Nova pokračuje v oslavách 25. výročí. Vyhrajte knihu 100 ČESKÝCH IKON PODLE TV NOVA

Zdroj: Nova.cz

V letošním roce slaví televize Nova 25. výročí od svého vzniku. Při této příležitosti vydává knihu 100 českých ikon podle TV Nova, ve které se ohlíží za těmi, kteří nás každý den inspirují a svou prací tvoří dějiny. V knize najdete krátké portréty známých osobností, míst i věcí, které jsou psány svižným, čtivým stylem a přinášejí plno zajímavých, ne příliš známých informací. Zjistěte, na co můžeme být jako Češi právem hrdí!

„Tvorba této knížky byla opravdovým dobrodružstvím. Ani jsem si předtím neuvědomovala, na co všechno můžeme být pyšní, v čem všem jsou Češi na světové špici a kolik z našich osobností zanechalo výraznou stopu nejen v České republice. Chtěli jsme, aby čtenáře kniha inspirovala, aby se dozvěděli něco nového o relativně známých věcech a aby se pobavili. Věřím, že se nám to povedlo,“ říká kreativní editorka Hana de Goeij.

Zdroj: TV Nova

​

Přečtěte si o místech, událostech a lidech, kteří z České republiky udělali úžasné místo! Mezi vybranými ikonami jsou mimo jiné příběhy architektky Evy Jiřičné, fotbalisty Petra Čecha, herce Rudolfa Hrušínského či modelky Petry Němcové. Kniha vám také poodhalí tajemství míst jako je hora Říp, pražská kavárna Slavia nebo město Mariánské lázně. Na stránkách najdete i zajímavé informace například o české firmě Avast, pořadu Eso, typické české svíčkové, televizním designu, vinylové desce, olomouckých tvarůžcích, Velké Pardubické a celé řadě dalších ikon, které utvářely moderní dějiny naší země.

Šest z Vás může tuto knihu vyhrát! Stačí odpovědět na jednoduchou otázku:

S kým moderuje Rey Koranteng Televizní noviny?

Svou odpověď zašlete e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 18. 12. 2019 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „100 IKON“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Emaily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do soutěže zařazeny. Celý herní řád si přečtěte ZDE.

Kniha 100 ČESKÝCH IKON PODLE TV NOVA je v prodeji ZDE